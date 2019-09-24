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Ankara merkezli sınav operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nca (FETÖ/PDY), 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında, Erzincan emniyetince 4 ilde düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı.

24.09.2019 12:34Ankara merkezli sınav operasyonu
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nca (FETÖ/PDY), 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında, Erzincan emniyetince 4 ilde düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçları kapsamında meslekten ihraç edilmiş 5 komiser yardımcısının yakalanmasına yönelik İstanbul, Adana, Samsun ve Kırıkkale'de operasyon düzenledi.
Eş zamanlı operasyonda, meslekten ihraç edilmiş 5 komiser yardımcısı gözaltına alındı.
Erzincan'a getirilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Erzincan, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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