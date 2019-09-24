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Ankara merkezli sınav operasyonu

Terör örgütü FETÖ/PDY tarafından 2011 yılında gerçekleştirilen Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında Osmaniye emniyetince düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

24.09.2019 17:10Ankara merkezli sınav operasyonu
Terör örgütü FETÖ/PDY tarafından 2011 yılında gerçekleştirilen Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında Osmaniye emniyetince düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalandı.
Şüpheliler, yapılan sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Diğer zanlıları arama çalışması sürüyor.

Osmaniye, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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