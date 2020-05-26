ANKARA Mersin'de tahrip edilen ormanlık alan 'İdlib Şehitleri Hatıra Ormanı' oldu

Mersin'de tahrip edilen ormanlık alan 'İdlib Şehitleri Hatıra Ormanı' olduTARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'de kaçak kesimle tahrip edilen ormanlık alana çeşitli türde 10 binin üzerinde ağaç dikimi yapıldığını ve bu alanın 'İdlib Şehitleri Hatıra Ormanı' olarak tescil...

26.05.2020 13:12 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:17
Mersin'de tahrip edilen ormanlık alan 'İdlib Şehitleri Hatıra Ormanı' oldu
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'de kaçak kesimle tahrip edilen ormanlık alana çeşitli türde 10 binin üzerinde ağaç dikimi yapıldığını ve bu alanın 'İdlib Şehitleri Hatıra Ormanı' olarak tescil edildiğini söyledi.
Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl Aralık ayında Mersin'in eski Mezitli Mahallesi mevkisindeki 74 dekar ormanlık alanda işgal ve rant amaçlı usulsüz ağaç kesimi yapan şüpheliler hakkında suç zaptı tanzim edildiğini ve konunun yargıya intikal ettirildiğini belirtti. Mahkemenin, usulsüz kesim yapan şüpheli ve yakınlarının da aralarında bulunduğu kişiler hakkında müsadere kararları aldığını kaydeden Pakdemirli, bu kararların orman alanlarının işgalinin önlenmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.
10 BİNİN ÜZERİNDE AĞAÇ DİKİLDİ
Tahrip edilen alanın yeniden ağaçlandırılmasıyla ilgili Orman Genel Müdürlüğü'nün çalışma yaptığını kaydeden Pakdemirli, "Ağaç kesimi yapılarak tahrip edilen 74 dekar alanla birlikte bu alanın bitişiğindeki (eski Mezitli mevkiindeki) önceki yıllarda işgal edilen alanların da infazı yapılarak toplamda 146 dekar alanın makineli arazi hazırlığı, tel ihatası yapılarak koruma altına alınarak mart ayı itibari ile fıstıkçamı, kızılçam, mavi servi, kara servi, akasya, dişbudak, akçaağaç, defne, söğüt, okaliptüs, harnup ve ahlat türlerinden oluşan toplam 10 bin 100 adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Tahrip edilen söz konusu alanları tekrar ormana kazandırdık ve şehitlerimizi yad etmek amacıyla buranın ismini 'İdlib Şehitleri Hatıra Ormanı'? olarak tescil ettirdik" dedi. Bakan Pakdemirli, yasa dışı ağaç kesiminin önüne geçmek için orman teşkilatı olarak koruma faaliyetlerini sıkılaştırdıklarını ve toplumun tüm kesimlerinin de desteğiyle rant amaçlı hiçbir eyleme izin vermeyeceklerini belirtti. Pakdemirli, geleceğin garantisi olan ormanların sürekliliğinin sağlanması amacıyla hassasiyet gösteren kamu yöneticilerine, sivil toplum örgütlerine ve halka da teşekkür etti. ANKARA Mersin’de tahrip edilen ormanlık alan ’İdlib Şehitleri Hatıra Ormanı’ oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Bekir Pakdemirli, Mersin, İdlib, Güncel, Haber

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