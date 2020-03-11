ANKARA Metroda koronavirüs önlemleri-2
ANKARA Metroda koronavirüs önlemleri-2(Tür: Ankara)
11.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:34
ANKARA Metroda koronavirüs önlemleri-2
(Tür: Ankara )
(Tür: Ankara )
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ANKARA Metroda koronavirüs önlemleri-2
Manşet
Haberler
Güncel
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağı düştü. Pilotun hayatını kaybettiği o kaza amatör kamerayla görüntülendi
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Güncel
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Güncel
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı