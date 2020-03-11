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ANKARA Metroda koronavirüs önlemleri-2

ANKARA Metroda koronavirüs önlemleri-2(Tür: Ankara)

11.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:34
ANKARA Metroda koronavirüs önlemleri-2
(Tür: Ankara )
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
ANKARA Metroda koronavirüs önlemleri-2

Kaynak: DHA

Etiketler : Ankara, Güncel

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