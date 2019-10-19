Haberler » Güncel » Ankara metrosunda aşınan raylar yenileniyor

Ankara metrosunda aşınan raylar yenileniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Metrosu'nda yıpranan ya da aşınan rayları yeniliyor.

19.10.2019 11:39Ankara metrosunda aşınan raylar yenileniyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Metrosu'nda yıpranan ya da aşınan rayları yeniliyor.

Başkent'in dört bir tarafında bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdüren EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, vatandaşların kesintisiz konforlu ulaşımını ve güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alıyor. Ankara Metrosu Akköprü-İvedik istasyonları arasında aşınan 250 metre mesafedeki rayların değişim çalışmalarına başlayan Raylı Sistemler Daire Başkanlığı ekipleri, kaynak çalışmalarını seferlerin olmadığı 01.00-05.00 saatleri arasında yapıyor.

Yıpranan rayların değişiminin tamamlanmasıyla hem bölgedeki mevcut hız kısıtlanması ortadan kalkacak hem de yolcuların seyahat süresi yaklaşık 1 dakika kısalacak.

Akköprü-İvedik istasyonları arasında devam eden ray değişim çalışmalarının 28 Ekim tarihine kadar tamamlanması planlanıyor. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:19 İzmirli kadın akademisyenler doğadan ilham alarak, bilime katkı koyuyor
12:14 5 bin 714 servis aracına 1 milyon 691 bin 293 lira para cezası uygulandı
12:19 TEMAD Gölcük Şubesi'ne ziyaret
12:18 İstanbul'da okul servis araçları denetimi
12:18 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlanıyor
12:12 Başkan Batur: "Konak, can dostlar için de daha güzel olacak"
12:11 Özel bireylerin elinden Kuşlara ev
19.10.2019 12:19:49