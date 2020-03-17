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ANKARA MHP'de koronavirüse termal kameralı önlem

MHP'de koronavirüse termal kameralı önlemMİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi'nde, koronavirüse karşı termal kameralı önlem alındı.

17.03.2020 19:27 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:29
MHP'de koronavirüse termal kameralı önlem
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi'nde, koronavirüse karşı termal kameralı önlem alındı.
MHP'de, Türkiye'de koronavirüs salgının ortaya çıkmasının ardından alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda, genel merkez binasında termal kamera uygulaması başlatıldı. Binaya girmek isteyenler ellerini dezenfekte ettikten sonra, vücut ısılarını ölçen termal kameradan geçirildi. Durumu normal olanlar binaya alınırken, vücut sıcaklıkları 37.5 derecenin üstünde olanlar sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.
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ANKARA MHP'de koronavirüse termal kameralı önlem

Kaynak: DHA

Etiketler : MHP, Güncel

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