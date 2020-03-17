ANKARA MHP'de koronavirüse termal kameralı önlem
MHP'de koronavirüse termal kameralı önlemMİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi'nde, koronavirüse karşı termal kameralı önlem alındı.
17.03.2020 19:27 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:29
MHP'de koronavirüse termal kameralı önlem
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi'nde, koronavirüse karşı termal kameralı önlem alındı.
MHP'de, Türkiye'de koronavirüs salgının ortaya çıkmasının ardından alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda, genel merkez binasında termal kamera uygulaması başlatıldı. Binaya girmek isteyenler ellerini dezenfekte ettikten sonra, vücut ısılarını ölçen termal kameradan geçirildi. Durumu normal olanlar binaya alınırken, vücut sıcaklıkları 37.5 derecenin üstünde olanlar sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi'nde, koronavirüse karşı termal kameralı önlem alındı.
MHP'de, Türkiye'de koronavirüs salgının ortaya çıkmasının ardından alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda, genel merkez binasında termal kamera uygulaması başlatıldı. Binaya girmek isteyenler ellerini dezenfekte ettikten sonra, vücut ısılarını ölçen termal kameradan geçirildi. Durumu normal olanlar binaya alınırken, vücut sıcaklıkları 37.5 derecenin üstünde olanlar sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ANKARA MHP'de koronavirüse termal kameralı önlem
Manşet
Haberler
Güncel
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Güncel
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
Güncel
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi
Güncel
Son Dakika: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu: Ödemesi geciken kredi ödemelerinde takip süresi uzatıldı
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Güncel
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Güncel
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı