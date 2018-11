Ankara Milletvekili Aydın, Başkan Can ile Bir Araya Geldi

19 Kasım 2018 Pazartesi 12:09



Temayül yoklaması için Bilecik 'e gelen AK Parti Barış Aydın ve beraberindeki heyet Bilecik'teki çalışmaları kapsamında Belediye Başkanı Nihat Can 'ı ziyaret etti.Belediye Başkanı Nihat Can, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Milletvekili Barış Aydın ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında konuklarına bilgi veren Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik ve Bilecikliler için birbirinden güzel çalışmaları gerçekleştirmek için çalıştıklarını kaydetti.Ankara Milletvekili Barış Aydın'ı dirilişin şehri Bilecik'te ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Nihat Can, "Temayül yoklaması için şehrimize gelen Ankara Milletvekilimiz Barış Aydın bey ile Osmanlı Devleti 'nin manevi kurucusu Şeyh Edebali hazretlerinin türbesini ziyaret ettik. Şehrimizin turizmine büyük katkı sağlayan Belediyemiz Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezdik. Vekilimize ziyaretleri sebebiyle teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. Milletvekili Aydın Şeyh Edebali Türbesini ziyaret ettiAnkara Milletvekili Barış Aydın temasları kapsamında ayrıca, Şeyh Edebali Türbesini ziyaret ederek, daha sonra Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezdi. Burada Bilecik Belediyesi rehberlerinden şehrin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi alan Barış Aydın; Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar olan Bilecik'te olduğu için büyük bir onur yaşadığını kaydetti.Bilecik'te özellikle son dönemdeki gelişme ve büyümeye dikkat çeken Milletvekili Barış Aydın, Belediye Başkanı Nihat Can ve AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı 'ya katkıları dolayısıyla teşekkür etti. - BİLECİK