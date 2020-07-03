ANKARA Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Libya'da (4)'LİBYA LİBYALILARINDIR'Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, temasları kapsamında Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile görüştü.

03.07.2020 21:35 | Son Güncelleme: 03.07.2020 21:54
Milli Savunma Bakanı Akar, Libya'da (4)
'LİBYA LİBYALILARINDIR'
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, temasları kapsamında Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile görüştü. Görüşme sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Akar, gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Akar, şunları söyledi:
"Çok samimi, çok yapıcı görüşmeler yaptık. 'Libya Libyalılarındır' diyoruz. Libyalı kardeşlerimizin bir an önce sıkıntılarından kurtulması en samimi dileğimizdir. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Libyalı kardeşlerimizin ihtiyacını karşılamak için ne mümkünse yapın' talimatlarına göre hareket ediyoruz. İnşallah Libyalı kardeşlerimiz gerekli mücadeleyi vermek suretiyle bu sıkıntılardan en kısa sürede kurtulacaktır. Cumhurbaşkanımızın tüm Libyalı kardeşlerimize sağlık ve esenlik dileklerini iletmek istiyorum. Ben de şahsım ve heyetim adına tüm Libyalı kardeşlerime sağlıklar, esenlikler diliyorum, her şeyin bir an önce düzelmesini temenni ediyor, elimizden gelen her türlü gayreti yapıyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."
Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ise Bakan Akar ve Orgeneral Güler'i Libya'da görmekten duydukları memnuniyeti ifade etti. ANKARA Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile görüştü

Kaynak: DHA

Etiketler: Hulusi Akar, Libya, Güncel, Haber
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