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Ankara minibüs şoförü elinde telefonla trafikte

Minibüs şoförü elinde telefonla trafikteANKARA'da şehir içinde yolcu taşıyan minibüsün şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında cep telefonunda mesajlaşırken görüntülendi.

13.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:17
Minibüs şoförü elinde telefonla trafikte
ANKARA'da şehir içinde yolcu taşıyan minibüsün şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında cep telefonunda mesajlaşırken görüntülendi. Çankaya ilçesinde Yaşamkent-Kızılay hattında yolcu taşıyan minibüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında cep telefonunda mesajlaştı. Minibüsteki yolcunun cep telefonuyla görüntülediği şoför, bilekleri ile direksiyonu tutarken, iki eline aldığı telefonda dakikalarca mesaj yazdı. Trafikte seyir halindeyken kaza yapma riskine rağmen telefonu elinden bırakmayan şoför, görenlerin dikkatini çekti.
Ankara minibüs şoförü elinde telefonla trafikte

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Kaynak: DHA


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