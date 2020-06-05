ANKARA Moldovalı kadın, sokak ortasında öldürüldü

Moldovalı kadın, sokak ortasında öldürüldüANKARA'da Moldovalı Türk vatandaşı Carmen Florentina Aydoğan (44), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü.

ANKARA Moldovalı kadın, sokak ortasında öldürüldü
05.06.2020 18:17 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:31
Moldovalı kadın, sokak ortasında öldürüldü
ANKARA'da Moldovalı Türk vatandaşı Carmen Florentina Aydoğan (44), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü.
Olay, öğle saatlerinde Çankaya ilçesindeki Bülten Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Carmen Florentina Aydoğan ile kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan, Aydoğan'a tabancayla ateş açtı. Daha sonra çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Aydoğan, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde incelemede bulunan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Aydoğan, Güncel, Haber

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