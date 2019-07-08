08.07.2019 11:11
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Ankara Motosiklet Festivali'nde yer alan Q Truck ve Quick Sigorta ekibi yine büyük sempati topladı

Ankara Motosiklet Festivali'nde yer alan Q Truck ve Quick Sigorta ekibi yine büyük sempati topladıANKARA - Quick Sigorta 'nın son sürprizi Q Truck etkinlik programına başladı.

Ankara Motosiklet Festivali'nde yer alan Q Truck ve Quick Sigorta ekibi yine büyük sempati topladı
ANKARA - Quick Sigorta 'nın son sürprizi Q Truck etkinlik programına başladı.
4 Temmuz Perşembe günü Ankara Motosiklet Kulüplerinin Çamlıdere Aluç Dağı Milli Parkında düzenlediği Ankara Motosiklet Festivalinde yer alan Q Truck ve Quick Sigorta ekibi yine büyük sempati topladı.
7 Temmuz tarihinde Kızılcahamam Cumhuriyet Meydanı'na geçen Q Truck bir kaç gün burada kaldıktan sonra Eskişehir'e hareket edecek.
Quick Sigorta'nın sigortacılığı tabana yaymak üzere gerçekleştirdiği çalışmaların yeni bir halkasını oluşturan Q Truck ilk kez geçen hafta İstanbul klasik Otomobil Fuarında halkın karşısına çıkmıştı.
Çamlıdere ve Kızılcahamam da bulunduğu sürelerde belediye başkanlarıtarafından da ziyaret edilen Q Truck yaz boyunca izleyeceği rotayla ilgi odağı olmaya ve sürprizlerle sigortacılığı tanıtmaya devam edecek. Ankara Motosiklet Festivali'nde yer alan Q Truck ve Quick Sigorta ekibi yine büyük sempati topladı
Kaynak: İHA
Motosiklet, Çamlıdere, Sigorta, Ankara, Ekonomi

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