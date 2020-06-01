ANKARA MSB 2 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

01.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:33
MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimi bir kez daha önlendi. Kahraman komandolarımız, bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 2 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi" denildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR ANKARA, (DHA)-
ANKARA MSB 2 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: PKK, YPG, Güncel, Haber

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