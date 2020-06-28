ANKARA MSB 24 sığınak ve mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi

MSB: 24 sığınak ve mağarada silah ve mühimmat ele geçirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe- Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen 24 sığınak ve mağarada çok sayıda silah ve yaşam malzemesi il mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

28.06.2020 15:31 | Son Güncelleme: 28.06.2020 15:58
MSB: 24 sığınak ve mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe- Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen 24 sığınak ve mağarada çok sayıda silah ve yaşam malzemesi il mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 17 Haziran'da başlatılan Pençe- Kaplan Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla devam ettiği bildirildi. Komandoların, Haftanin bölgesinde yürüttükleri yoğun arama ve tarama faaliyetleriyle teröristlere nefes aldırmadığı belirtilerek, "Terör örgütü PKK'nın bütün inlerine giren ve girmeye devam eden Kahraman Komandolarımız, son olarak 24 adet sığınak ve mağara daha tespit etti. Sığınak ve mağaralarda yapılan aramalarda ise çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.
Açıklamada, "1 adet Biksi Otomatik Tüfek, 2 adet AK-47 Piyade Tüfeği, 1 adet Keskin Nişancı Tüfeği, 1 adet PGG-7 Roketatar, 700 adet Biksi mühimmatı, 200 adet AK-47 Mühimmatı, 800 adet uçaksavar mühimmatı, 11 roketatar mühimmatı, 35 adet havan mühimmatı, 8 adet el bombası, 55 el yapımı patlayıcı, 1250 adet mekanik fünye, 1000 adet elektrikli fünye, 3 çuval amonyum nitrat, 1500 metre elektrik kablosu, 2 termal elbise, 1 adet sabit merkez terörist telsizi, 2 adet 5 kilowatt jeneratör, 3 ton mazot/benzin, 2 adet televizyon, 3 adet hilti, bol miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir" denildi. ANKARA MSB 24 sığınak ve mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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