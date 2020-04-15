Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

ANKARA MSB 4'üncü Türk-Rus kara devriyesi yapıldı

MSB: 4'üncü Türk-Rus kara devriyesi yapıldıMİLLİ Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesinin yapıldığını açıkladı.

15.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:05
MSB: 4'üncü Türk-Rus kara devriyesi yapıldı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, İdlib 'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesinin yapıldığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir" denildi.
ANKARA, (DHA)-
İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla
ANKARA MSB 4’üncü Türk-Rus kara devriyesi yapıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: İdlib, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
Erdoğan’ın isteğiyle AK Parti’den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek Haberler
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim’den cüretkar paylaşım Haberler
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim'den cüretkar paylaşım
Haberler ›› Güncel ››ANKARA MSB 4'üncü Türk-Rus kara devriyesi yapıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:33: Vali Erin hayırseverlere teşekkür etti - Haber 17:32: Hatay'da tahliyeler başladı - Haber 17:32: Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu - Haber 17:32: İstanbul Eczacı Odası cumartesi günü için "nöbetçi eczane" sayısını 3 katına çıkardı - Haber 17:32: Mevsimlik Tarım İşçileri Koordinasyon Kurulu Toplantısı - Haber 17:08: Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti - Haber 16:47: DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç - Haberler 14:59: Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı - Haberler 13:29: Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak - Ekonomi 10:11: Son dakika: Bakan Albayrak: Biner liralık maddi destek 4,4 milyon aileye daha yapılacak - Ekonomi