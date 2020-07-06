ANKARA MSB 7 adet antitank mayını tespit edilerek imha edildi

MSB: 7 adet antitank mayını tespit edilerek imha edildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa Suruç Şehit Er Emrah Çalkın ile Kilis Şehit Er Kemal Yanık Hudut Karakolları sorumluluk bölgelerinde tespit edilen 7 adet antitank mayınının imha edildiğini açıkladı.

06.07.2020 19:31 | Son Güncelleme: 06.07.2020 20:28
MSB: 7 adet antitank mayını tespit edilerek imha edildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa Suruç Şehit Er Emrah Çalkın ile Kilis Şehit Er Kemal Yanık Hudut Karakolları sorumluluk bölgelerinde tespit edilen 7 adet antitank mayınının imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimizin (ÖMAT), Suruç Şehit Er Emrah Çalkın ile Kilis Şehit Er Kemal Yanık Hudut Karakolları sorumluluk bölgelerinde yaptıkları mayın/el yapımı patlayıcı aramasında, 7 adet antitank mayını tespit edilerek imha edildi" denildi. ANKARA MSB 7 adet antitank mayını tespit edilerek imha edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Kilis, Emrah, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››ANKARA MSB 7 adet antitank mayını tespit edilerek imha edildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:35: Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Haber 20:31: Meteorolojiden sağanak uyarısı - Haber 20:29: Libya hükümetinden, Ömer Muhtar ile Sisi'nin aynı klipte bir araya getirilmesine tepki - Haber 20:27: İzmir'de bisikletten düşen kişi öldü - Haber 20:25: Türkiye'de son 24 saatte 1086 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam... - Haber 20:23: Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 1086 yeni vaka tespit edildi - Haber 19:41: Serinlemek için denize giren polis memuru boğuldu - Haber 19:08: Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi - Spor 18:55: Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim - Haber