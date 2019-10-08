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Ankara msb'den, 'engel tanımaz aşarız' paylaşımı

MSB'den, 'engel tanımaz aşarız' paylaşımıMilli Savunma Bakanlığı, komandoların eğitimlerinin yer aldığı videoyu Twitter'dan 'engel tanımaz aşarız' notu ile paylaştı.

08.10.2019 16:54
MSB'den, 'engel tanımaz aşarız' paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, komandoların eğitimlerinin yer aldığı videoyu Twitter'dan 'engel tanımaz aşarız' notu ile paylaştı.
Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı öncesi, Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yeni bir video paylaştı. 'Engel tanımaz aşarız' notu ile paylaşılan videoda, komandoların eğitimdeki görüntülere yer verildi. Komandoların, karada ve denizde gerçekleştirdiği eğitimlerinden hazırlanan ve 2 dakika 20 saniye süren video, "Allah Türk Komandosunu korusun" mesajı ile sona erdi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haber: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)
Ankara msb'den, 'engel tanımaz aşarız' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter, Güncel

Kaynak: DHA

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