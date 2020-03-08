ANKARA MSB'den 'Kadınlar Günü' paylaşımı
MSB'den 'Kadınlar Günü' paylaşımıMİLLİ Savunma Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hazırlanan video ile kutladı.
08.03.2020 12:56
MSB'den 'Kadınlar Günü' paylaşımı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hazırlanan video ile kutladı.
MSB Twitter hesabından, 'Tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun' başlığı ile video paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli kadın askerlerin görüntüsüyle başlayan videoda, şu ifadelere yer verildi:
"Bir kelimeden çok daha fazlasıdır kadın. Bu toprakların güneşi, yağmuru, bereketi, aydınlık yarınların habercisiyim. Düşmana aman vermeyen Nene Hatun, Kara Fatma, Halime Çavuş benim. Türk milletine Atatürk'ü armağan eden Zübeyde anayım. Uygarlık savaşında, yaşamın merkezinde bir Cumhuriyet kadınıyım. Evlatlarına kına yakıp uğurlayan, umudun ve zaferin müjdecisiyim. Mavi vatanının korkusuz savunucusu Bahriyeli benim. Göklerde de ben varım, çünkü ben dünyanın ilk kadın savaş pilotuyum. Barışın elçisi olarak Bosna'da, Kosova'da, Afganistan'dayım. ve ben gücünüze güç katmak için vatan toprağındayım. Ben Anadolu'yum, Anavatanım. Dün, bugün ve daima milletimizle birlikte, milletimiz için varım."
2 dakika 20 saniyelik videoda, Şırnak'ta 31 Mayıs 2017'de yüksek gerilim hattına çarparak düşen helikopterde şehit olan yarbay Songül Yakut'un da görüntüleri yer aldı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hazırlanan video ile kutladı.
MSB Twitter hesabından, 'Tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun' başlığı ile video paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli kadın askerlerin görüntüsüyle başlayan videoda, şu ifadelere yer verildi:
"Bir kelimeden çok daha fazlasıdır kadın. Bu toprakların güneşi, yağmuru, bereketi, aydınlık yarınların habercisiyim. Düşmana aman vermeyen Nene Hatun, Kara Fatma, Halime Çavuş benim. Türk milletine Atatürk'ü armağan eden Zübeyde anayım. Uygarlık savaşında, yaşamın merkezinde bir Cumhuriyet kadınıyım. Evlatlarına kına yakıp uğurlayan, umudun ve zaferin müjdecisiyim. Mavi vatanının korkusuz savunucusu Bahriyeli benim. Göklerde de ben varım, çünkü ben dünyanın ilk kadın savaş pilotuyum. Barışın elçisi olarak Bosna'da, Kosova'da, Afganistan'dayım. ve ben gücünüze güç katmak için vatan toprağındayım. Ben Anadolu'yum, Anavatanım. Dün, bugün ve daima milletimizle birlikte, milletimiz için varım."
2 dakika 20 saniyelik videoda, Şırnak'ta 31 Mayıs 2017'de yüksek gerilim hattına çarparak düşen helikopterde şehit olan yarbay Songül Yakut'un da görüntüleri yer aldı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ANKARA MSB'den 'Kadınlar Günü' paylaşımı
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Havada gerilim! Keşif yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a, Putin kendi kahvaltısını önerdi
Güncel
Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan 11 milyon 812 bin liradan satışa çıkarıldı
Güncel
"Hastayım" diyerek vatandaşlardan para dilenen kadın, yarım günde tam 250 lira topladı
Güncel
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Güncel
Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu
Güncel
Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi: Sırt çantasındaki toprak arbede yaşanan parktaki toprakla örtüştü