ANKARA MSB: Hakurk'ta tespit edilen EYP imha edildi

MSB: Hakurk'ta tespit edilen EYP imha edildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde, Hakurk'ta 30 kilogramlık kap içerisine yerleştirilen ve amonyum nitrat ile güçlendirilen el yapımı patlayıcının (EYP) tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.

21.05.2020 11:36 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:37
MSB: Hakurk'ta tespit edilen EYP imha edildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde, Hakurk'ta 30 kilogramlık kap içerisine yerleştirilen ve amonyum nitrat ile güçlendirilen el yapımı patlayıcının (EYP) tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde arama tarama faaliyetlerini sürdüren Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ), Hakurk'ta 30 kilogramlık kap içerisine yerleştirilmiş ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP'yi tespit ederek imha etti" denildi. ANKARA MSB: Hakurk’ta tespit edilen EYP imha edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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