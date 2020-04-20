ANKARA MSB Harekat bölgesinde salgına karşı gerekli tedbirler alınıyor
MSB: Harekat bölgesinde salgına karşı gerekli tedbirler alınıyorMİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki birliklerde, koronavirüs salgınına karşı gerekli tedbirlerin alındığı açıklandı.
20.04.2020 11:57 | Son Güncelleme: 20.04.2020 11:59
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki birliklerde, koronavirüs salgınına karşı gerekli tedbirlerin alındığı açıklandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı bölgesindeki birliklerimizde COVID-19 salgınına karşı gerekli tedbirler alınıyor. COVID-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" denildi.
Paylaşılan videoda ise askeri araçlardan inen askerlerin ateşinin ölçüldüğü, araçların olduğu ve askerin nöbet tuttuğu alanların dezenfekte edildiği görüldü.
Kaynak: DHA
Etiketler: Bahar Kalkanı Harekatı, Güncel