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ANKARA MSB Harekat bölgesinde salgına karşı gerekli tedbirler alınıyor

MSB: Harekat bölgesinde salgına karşı gerekli tedbirler alınıyorMİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki birliklerde, koronavirüs salgınına karşı gerekli tedbirlerin alındığı açıklandı.

20.04.2020 11:57 | Son Güncelleme: 20.04.2020 11:59
MSB: Harekat bölgesinde salgına karşı gerekli tedbirler alınıyor
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki birliklerde, koronavirüs salgınına karşı gerekli tedbirlerin alındığı açıklandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı bölgesindeki birliklerimizde COVID-19 salgınına karşı gerekli tedbirler alınıyor. COVID-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" denildi.
Paylaşılan videoda ise askeri araçlardan inen askerlerin ateşinin ölçüldüğü, araçların olduğu ve askerin nöbet tuttuğu alanların dezenfekte edildiği görüldü. ANKARA MSB Harekat bölgesinde salgına karşı gerekli tedbirler alınıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Bahar Kalkanı Harekatı, Güncel
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