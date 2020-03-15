İdlib'de 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldı
İdlib'de yaşanan gelişmelerin ardından masaya oturan ve güvenliği sağlamak için mutabık kalan Türkiye ve Rusya, ilk ortak devriyesini gerçekleştirdi.
15.03.2020 13:47 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:18
Milli Savunma Bakanlığı'nca İdlib 'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin yapıldığı açıklandı.
1'İNCİ DEVRİYE GERÇEKLEŞTİ
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Moskova mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" denildi.
Bakanlık tarafından ayrıca devriyeye ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :İdlib'de 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldı
Manşet
Haberler
Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Güncel
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Güncel
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı
Güncel
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Güncel
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı
Güncel
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti