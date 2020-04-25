Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ANKARA MSB Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu, 12 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu, 12 PKK'lı etkisiz hale getirildi (3)'SALDIRI NOKTALARI TESPİT EDİLEREK ATEŞ ALTINA ALINDI'MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin Kiri T. üs bölgesinde teröristlerce gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

25.04.2020 21:54 | Son Güncelleme: 25.04.2020 21:55
MSB Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu, 12 PKK'lı etkisiz hale getirildi (3)
'SALDIRI NOKTALARI TESPİT EDİLEREK ATEŞ ALTINA ALINDI'
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin Kiri T. üs bölgesinde teröristlerce gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, sabah saatlerinde ağır silahlarla yapılan taciz atışlarının ardından alarm durumuna geçildiği belirtilerek, Taciz atışlarını başlaması ile alarm durumuna geçen kahraman komandolarımız tarafından durum üst komutanlıklara rapor edilerek tüm harekat merkezlerinin bilgilendirilmesi sağlanmış, üs bölgesinde mevcut keşif ve gözetleme vasıtaları ile atışların geldiği bölgeler tespit edilmiştir. Üs bölgesinde konuşlu ateş destek silahları ile bölgede tespit edilen ve teröristlerce daha önce kullanıldığı bilinen yaklaşma, kaçış yolları ve muhtemel havan mevzileri derhal yoğun şekilde ateş altına alınmıştır. Teröristlerin ateş altına alınması faaliyetine yurt içinde ve dışında bulunan uzun menzilli diğer ateş destek vasıtalarımız da destek vermiştir. Gözetleme vasıtalarından, yapılan yoğun ve isabetli atışlar neticesinde teröristlerin bölgeden kaçmaya çalıştığı tespit edilmiştir denildi.
'ARAMA VE KEŞİF FAALİYETİ SÜRÜYOR'
Karadan yapılan atışlara, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-16 uçaklarıyla da destek sağlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi
Bu faaliyetlerle koordineli olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-16 uçaklarımız derhal görevlendirilmiş, yer birlikler tarafından tespit edilen planlı ve plansız hedefler ile teröristlerin kaçış istikametleri ateş altına alınmıştır. Uçakların ayrılmasının akabinde bölgede kalan terörist unsurların takibi ve imhası için Atak helikopter kolu bölgeye intikal ederek tespit edilen hedefler ateş altına alınmıştır. Ateş destek vasıtaları, F-16 uçakları ve taarruz helikopter atışları neticesinde 12 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan ağır silah atışları neticesinde bir personelimiz şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 3 personelimiz ise yaralanmıştır. Şehit ve yaralı personelimiz, görevlendirilen genel maksat helikopterleri ile bölgeye yapılan atışlar ve hava faaliyetlerle koordineli olarak gecikmeksizin Şırnak'a tahliye edilmiştir. Bölgede arama-tarama, keşif-gözetleme faaliyetlerine devam edilmektedir. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kesintisiz olarak devam edecektir. ANKARA MSB Irak’ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu, 12 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Irak, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Almanya Başbakanı Merkel’in makam aracı tercihi görenleri şaşırttı Haberler
Almanya Başbakanı Merkel'in makam aracı tercihi görenleri şaşırttı
AVM’lerin açılmasına yönelik kararın fikir babası Bakan Albayrak çıktı Haberler
AVM'lerin açılmasına yönelik kararın fikir babası Bakan Albayrak çıktı
Korona ayrımcılığı tetikledi! Ülkede Müslümanları hastaneye almıyorlar Haberler
Korona ayrımcılığı tetikledi! Ülkede Müslümanları hastaneye almıyorlar
Tokat’ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı Haberler
Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı
Güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti Haberler
Güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu Haberler
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu
Kılıçdaroğlu, Bahçeli’nin Bilim Kurulu önerisine destek verdi Haberler
Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin Bilim Kurulu önerisine destek verdi
Ailede kriz! Instagram’da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu Haberler
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu
Haberler››Güncel››ANKARA MSB Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu, 12 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:20: Mersin'de yaralı bulunan bayağı balaban tedavi edildi - Haber 22:19: MSB: "20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" - Haber 22:16: Kastamonu'da çıkan örtü yangını söndürüldü - Haber 22:14: İtfaiyeciler oruçlarını görevleri başında açtı - Haber 22:12: Köpeğini vurdu, hayvanseverler kurtardı - Haber 22:00: Bakan Çavuşoğlu: Bugüne kadar 60 bin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik - Haber 21:45: Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı - Haberler 20:46: Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim - Magazin 19:13: Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi - Haber 17:08: Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti - Haber 12:21: Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü - Haber