ANKARA MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

29.05.2020 17:57 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:02
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi. ANKARA MSB: Irak’ın kuzeyinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Irak, PKK, Güncel, Haber

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