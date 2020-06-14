ANKARA MSB Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

14.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:23
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Geçit vermeyeceğiz! Irak kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek" denildi. ANKARA MSB Irak’ın kuzeyinde 2 PKK’lı terörist, etkisiz hale getirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Irak, PKK, Güncel, Haber

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