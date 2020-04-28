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ANKARA MSB: PKK/YPG, Afrin'de en az 35 sivili katletti

MSB: PKK/YPG, Afrin'de en az 35 sivili katlettiMİLLİ Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'nin Afrin şehir merkezinde bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırı düzenlediğini, ilk belirlemelere göre 35 sivilin öldüğünü, 30'dan fazla sivilin yaralandığını duyurdu.

28.04.2020 18:22 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:23
MSB: PKK/YPG, Afrin'de en az 35 sivili katletti
MİLLİ Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'nin Afrin şehir merkezinde bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırı düzenlediğini, ilk belirlemelere göre 35 sivilin öldüğünü, 30'dan fazla sivilin yaralandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İnsanlık düşmanı PKK/YPG, Afrin'de yine masum sivilleri hedef aldı. Afrin şehir merkezinde sivillerin yoğun olduğu bir bölgede bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırı düzenleyen teröristler, ilk belirlemelere göre en az 35 masum sivili katletti, 30'dan fazla sivili de yaraladı" denildi. ANKARA MSB: PKK/YPG, Afrin’de en az 35 sivili katletti

Kaynak: DHA

Etiketler: Afrin, YPG, PKK, Güncel, Haber

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