Ankara Muhtar Adayı Kırık Ayakla Seçim Çalışması Yapıyor

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Muhtar adayı kırık ayakla seçim çalışması yapıyorMuhtar adayı kırık ayakla seçim çalışması yapıyorANKARA'nın Keçiören ilçesinde Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı ve Muhtar Adayı Ferhat Aygün'ün, seçim çalışması sırasında ara sokaktaki merdivenleri inerken, ayağı burkulunca tarak kemiği kırıldı. Aygün, alçıya alınıp atel takılan ayağı ile kapı kapı gezerek seçim çalışmalarını sürdürüyor.Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Ferhat Aygün, 31 Mart Yerel Seçimleri için mahallesinde yeniden aday oldu. Aygün'ün, 15 gün önce seçim çalışması sırasında mahallede bulunan 300 basamaklı merdivenden inerken sağ ayağı burkuldu. Arkadaşları tarafından hastaneye götürülen Aygün'ün sağ ayak tarak kemiğinin kırıldığı saptandı. Ayağı alçıya alınan Aygün, bir süre dinlendi. Aygün, ayağına atel takıldıktan sonra seçim çalışmalarına yeniden başladı. Aygün, kendisiyle birlikte 6 adayın bulunduğu mahallede atelli ayağıyla kapı kapı gezerek hem yaptığı çalışmaları anlatıyor hem de seçmenlerden oy istiyor.'ASANSÖR VEYA YÜRÜYEN MERDİVEN YAPILSIN'Aygün, mahalle muhtarı olarak seçim çalışması yaparken mahallede bulunan merdivenlerden gece inerken ayağını kırdığını anlatarak şöyle dediBu merdivenler mahallemizin genel sorunlarından. Mahallenin altında ki konutları medeniyete bağlayan yol bu merdivenler, burada da 300 küsur basamak var. Biz bunu sürekli gündeme getirdik. Devlet büyüklerimizden de asansör ya da yürüyen merdiven yapılmasını istedik. Maalesef yapılmadı, biz bu yaşta ayağımızı kırıyorsak eğer yaşlıların, hamilelerin ve kadınların neler çektiğini bir düşünün. Özellikle hamileler, yaşlılar, bu merdivenleri çıkmamak için yollarını uzatıyorlar. Bunun için bu sorunu çözmelerini istiyorum. Benim ayağım iyileşecektir; ama buradaki sorun çözülmediği sürece burada ayağını kıran çok olacaktır. Mahallenin aşağısında yaklaşık 3 bin nüfus yaşıyor ve aşağıda hiçbir sosyal faaliyetleri yok. Temel ihtiyaçlarını karşılayacakları hiçbir tesis yok. Şöyle diyebilirim 'başkentin göbeğinde köy hayatında yaşıyorlar.'BU AYAKLA SEÇİM ÇALIŞMASI YAPIYORUZ''Çevre kirliliği olmaması için afiş asmadıklarını belirten Aygün, Bu yüzden ev ev gezerek dağıttığımız el broşürleri ile projelerimizi, yapacaklarımızı anlatıyoruz. Biz bu ayağımızla hala seçim çalışmalarına devam ediyoruz; çünkü biz muhtarlığı menfaat olarak görmüyoruz. Mahallemiz nezdinde milletimize ve vatanımıza hizmet ederek vatana olan borcumuzu ödemek için elimizden geleni yapıyoruz diye konuştu.