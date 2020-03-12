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ANKARA Müzelerde dezenfeksiyon çalışması

Müzelerde dezenfeksiyon çalışmasıKÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca salgın hastalıklara karşı müzelerde dezenfeksiyon çalışması başlatıldığı açıklandı.

12.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:32
ANKARA Müzelerde dezenfeksiyon çalışması

Müzelerde dezenfeksiyon çalışması

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca salgın hastalıklara karşı müzelerde dezenfeksiyon çalışması başlatıldığı açıklandı.Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Müzelerimizi büyük bir titizlikle dezenfekte ediyoruz. Salgın hastalıklarla mücadele tedbirlerimizi ülke genelindeki tüm müzelerimizde düzenli olarak sürdüreceğiz" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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