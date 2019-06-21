21.06.2019 15:27
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Ankara-Nallıhan Karayolunda trafik kazası; 1 ölü 5 yaralı

Ankara-Nallıhan Karayolunda trafik kazası; 1 ölü 5 yaralı

Ankara Nallıhan Karayolu'nda meydana gelen kazada 1.5 aylık bir bebek hayatını kaybederken aynı araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Ankara Nallıhan Karayolu'nda meydana gelen kazada 1.5 aylık bir bebek hayatını kaybederken aynı araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Nallıhan karayolu 102. kilometresinde meydana gelen kazada Ali A. yönetimindeki 34 TL 9530 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonucu araçta bulunan araçta Ali A. ve Şermin A.'nın 1.5 aylık bebekleri Yavuz Selim A. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada sürücü Ali A., Şermin A., İbrahim D., Elif Ç. ve Emine Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Nallıhan , Ankara , 3. Sayfa

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