Ankara'nın 49. Kardeş Şehri Tunus Oldu

13 Aralık 2018 Perşembe 11:07



13 Aralık 2018 Perşembe 11:07

Dünyanın birçok ülkesinin kentleriyle kardeş şehir protokolü imzalayarak pek çok alanda tecrübe paylaşımı yapan Ankara Büyükşehir Belediyesinin 49. kardeş şehri Tunus oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Edindiğimiz deneyimleri Tunuslu kardeşlerimizle paylaşmaktan ve yakın işbirliği içerisinde kendileri ile çalışmaktan büyük memnuniyet duyacağız" dedi.Dünyanın birçok ülkesinin kentleriyle kardeş şehir protokolü imzalayarak pek çok alanda tecrübe paylaşımı yapan Ankara Büyükşehir Belediyesinin 49. kardeş şehri Tunus oldu. İki ülke arasında derin bir bağ ve ortak kültürün bulunduğunu ifade eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Tunus'un ilk kadın belediye başkanı seçilen Suad Abderrahim ile kardeş şehir protokolü imza törenine katıldı. Göreve başlaması nedeniyle mevkidaşını tebrik eden Başkan Tuna, "Kıymetli meslektaşımın köklü bir tarihi olan Tunus kentinin gelişmesi ve halkının refahı için önemli projelere imza atacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.Ankara Büyükşehir Belediyesinin kardeş şehir sayısı her geçen gün artarken, Türkiye ile Tunus arasında uzun yıllardan beri siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda sağlam ve güzel ilişkiler kurulduğunun altını çizen Tuna, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız projelerle gerek Türkiye'de, gerekse dünyada birçok ilki gerçekleştirerek örnek bir belediye olmanın gayreti içerisindeyiz. Edindiğimiz deneyimleri Tunuslu kardeşlerimizle paylaşmaktan ve yakın işbirliği içerisinde kendileri ile çalışmaktan büyük memnuniyet duyacağız" şeklinde konuştu.İmzalanan kardeşlik protokolünün iki ülke arasındaki bağları ve işbirliğini daha da güçlendireceğine dikkat çeken Tunus Belediye Başkanı Suad Abderrahim ise, Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerini örnek alıp, yakından takip edecekleri mesajını verdi. Abderrahim, "Çevre düzenlemesi, geri dönüşüm, alt yapı, ulaşım, trafik gibi birçok alanda tecrübelerinizden yararlanmak istiyoruz. Bu anlaşmanın hayata ışık tutacağından eminim" dedi.Kardeş şehir protokol imza töreninin ardından Başkan Tuna, Tunuslu mevkidaşını Gençlik Parkı'nda yemekte ağırladı. - ANKARA