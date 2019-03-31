Ankara'nın Akyurt İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Ankara
'nın Akyurt
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Hilal Ayık
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Hilal Ayık 9 bin 975, bağımsız aday Hakan Türkdağ
5 bin 805, İYİ Parti
adayı Selami Ünür
bin 208 oy aldı.
-Ayık'ın özgeçmişi-
Hilal Ayık, 1987 Ankara doğumlu. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesinde, Yüksek Lisans eğitimini TOBB ETU'da tamamladı. İyi düzeyde İngilizce biliyor. Özel bir şirkette Yazılım Mühendisi olarak çalışmaktadır.
Hilal Ayık, AK Parti, Akyurt, Ankara, Güncel
Kaynak: AA