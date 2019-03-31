31 Mart 2019, 21:25
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Ankara'nın Akyurt İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Ankara

Ankara'nın Akyurt ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hilal Ayık kazandı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hilal Ayık kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hilal Ayık 9 bin 975, bağımsız aday Hakan Türkdağ 5 bin 805, İYİ Parti adayı Selami Ünür bin 208 oy aldı.

-Ayık'ın özgeçmişi-

Hilal Ayık, 1987 Ankara doğumlu. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesinde, Yüksek Lisans eğitimini TOBB ETU'da tamamladı. İyi düzeyde İngilizce biliyor. Özel bir şirkette Yazılım Mühendisi olarak çalışmaktadır. Hilal Ayık, AK Parti, Akyurt, Ankara, Güncel
Kaynak: AA