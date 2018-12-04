Ankara'nın Ardından Bursa'da Korkutan Patlama

Bursa
'da bir kafede doğalgaz patlaması yaşandı. Merkez Yıldırım
ilçesi Millet Mahallesi'nde 10 katlı bir binanın altında bulunan kafede gece geç saatlerde doğalgaz kaynaklı bir patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle çevredeki binaların camları sallandı. Yataklarından fırlayan vatandaşlar, kendini dışarıya attı. Patlamanın şiddetiyle kafede yangın çıktı. Kafenin üstünde bulunan daireler tedbir amaçlı boşaltılırken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Patlamayla ilgili tahkikat sürüyor.
DÜN AKŞAM DA ANKARA'DA PATLAMA YAŞANDI Dün akşam da Ankara
'nın Çankaya
ilçesinde 9 katlı bir binanın giriş katında doğalgaz kaynaklı patlama meydana gelmiş, 7 kişi yaralanmıştı.
(İHA)
Ankara,Bursa
04 Aralık 2018 Salı 09:26