Ankara'nın Barajlarındaki Doluluk

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ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, "Şubat ayının 20'nci gününde barajlara gelen su miktarı 96 milyon 642 bin metreküp oldu. Oysa geçen yıl şubatın tamamında 60 milyon metreküp su gelmişti. Yani 20 günde geçen yılın tüm ayından daha fazla su gelmiş oldu." ifadesini kullandı.Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kınacı, baraj havzalarında incelemelerde bulundu. Kurtboğazı, Eğrekkaya, Akyar, Kavşakkaya, Çubuk-2, Çamlıdere ve Elmadağ barajlarındaki toplam su rezervinin 469 milyon metreküpü geçtiğini belirten Kınacı, geçen yıl aynı tarihlerde barajlardaki su rezervinin 345 milyon metreküp olduğunu hatırlattı.Kurtboğazı Barajı'nın yüzde 74, Çubuk Barajı'nın su rezervinin yüzde 84 dolu olduğunu aktaran Kınacı, "Bu oran oldukça yüksek bir orandır. Kurtboğazı ve Çubuk-2 barajlarını önceki yıllarla karşılaştıracak olursak mevsim itibarıyla olması gerekenden daha fazla su olduğunu söyleyebilirim. Eğer kısa sürede bu barajlarımızdaki suyu kullanmazsak gelecek sularla birlikte barajların dolarak taşması söz konusu olabilir." değerlendirmesini yaptı.Baraj havzalarına gelen su miktarıyla ilgili olarak geçen yıllar ile bu yıl arasında kıyaslama yapan Kınacı, şunları kaydetti:"1992 Ocak ayından itibaren havzalarda su ölçümleri yapılıyor. İçinde bulunduğumuz şubat ayının 20'nci gününde barajlara gelen su miktarı 96 milyon 642 bin metreküp oldu. Oysa geçen yıl şubatın tamamında 60 milyon metreküp su gelmişti. Yani 20 günde geçen yılın tüm ayından daha fazla su gelmiş oldu. Geçen yıllarla karşılaştıracak olursak şu ana kadar en fazla suyun geldiği 3-4 yıldan biri oldu. Ayın tam olarak dolmadığını da düşünecek olursak da bu eğilim devam ederse 1992 yılından bu yana barajlara en çok su gelen ikinci yıl olacak."