Ankara'nın Çankaya İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Alper...

Ankara
'nın Çankaya
ilçesinde belediye başkanlığını CHP
adayı Alper Taşdelen
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Taşdelen 308 bin 576, AK Parti
adayı Amber Türkmen
94 bin 446, HDP
adayı Filiz Kerestecioğlu Demir
6 bin 620 oy aldı.
Taşdelen'in öz geçmişi
Alper Taşdelen 1974 yılında Ankara Çankaya'da doğdu. Çankaya İlkokulu ve TED Ankara Kolejini bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. ABD
'de Columbia Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler dalında yüksek lisans yaptı. Aynı zamanda Columbia Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü'nü tamamlayarak "Ortadoğu Uzmanlığı"nı aldı.
Eski New York
Belediye Başkanı David Dinkins'tan "Çağdaş Belediyecilik ve Kent Yönetimi" dersi alarak, tezini "Kent Kalkınmasında Çağdaş Belediyeciliğin Rolü" üzerine yazdı.
1996'da Sosyalist Enternasyonel'in 20. Kongresi'ne "en genç delege" olarak Erdal İnönü
ve Deniz Baykal
ile birlikte CHP delegesi olarak katıldı. Kanal D
'de diplomasi ve siyaset muhabiri olarak 2 yıl gazetecilik yaptı.
Başbakan Bülent Ecevit
'in kurduğu 57. Hükümet
Dönemi'nde "Başbakan Müşavirliği" görevini üstlendi.
Ardından özel sektöre geçti ve 10 yıl çalıştığı Petrol O?si AŞ'de en son "Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı" görevini yürüttü.
CHP 15. Olağanüstü Kurultayı'nda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu
'nun "Parti Meclisi Bilim ve Kültür Platformu Listesi"nde yer aldı.
2011 Genel Seçimleri'nde "CHP Ankara 2. Bölge Milletvekili
Adayı" olarak seçimlere katıldı.
30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde CHP adayı olarak % 65 oyla Çankaya Belediye Başkanı seçildi.
Dış politika, siyaset ve yerel yönetimler alanlarında gazete ve dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.
Halen Çankaya Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Taşdelen, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Taşdelen, Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, Çankaya, Güncel
Kaynak: AA