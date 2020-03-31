Ankara'nın Çubuk ilçesinde vatandaşlar "evde kal" çağrısına uydu
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların "evde kal" çağrısına uyduğu görüldü.
31.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:16
Ankara 'nın Çubuk ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların "evde kal" çağrısına uyduğu görüldü.
Alınan kararların ardından vatandaşların evde kalmayı tercih ettiği ilçede, halkın yoğun kullandığı caddeler en sakin günlerinden birini yaşadı.
Cadde ve sokaklar ile parklar boş kaldı. İlçenin simgelerinden Çubuk Çayı kenarındaki yaya güzergahı en sakin günlerini yaşandı.
Alınan kararların ardından vatandaşların evde kalmayı tercih ettiği ilçede, halkın yoğun kullandığı caddeler en sakin günlerinden birini yaşadı.
Cadde ve sokaklar ile parklar boş kaldı. İlçenin simgelerinden Çubuk Çayı kenarındaki yaya güzergahı en sakin günlerini yaşandı.
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Kaynak: AA