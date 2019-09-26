Haberler » Güncel » Haber

Ankara'nın "en tatlı" festivali ziyaretçilerini bekliyor

Başkentte ikincisi düzenlenen Dondurma ve Tatlı Festivali, Altınpark'ta başladı.

26.09.2019 16:33
Başkentte ikincisi düzenlenen Dondurma ve Tatlı Festivali, Altınpark'ta başladı.
Festivalde, yerel firmaların yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'ın da yer aldığı farklı illerden gelen tatlı ve dondurma firmaları stant açtı.
Zirve Fuarcılık ortağı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Disiplin Kurulu Başkanı Kılıçarslan Karapıçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivale büyük katılım beklediklerini söyledi.
Festivalin açılış gününde ziyaretçilere, 80 kilogram peynir, 30 kilogram tereyağı ve 8 kilo Gaziantep fıstığından yapılan ve dünyanın en büyüğü olduğu ifade edilen 2 bin 500 kişilik künefe ikram edildi.
Festival, 29 Eylül'de sona erecek.
Ankara'nın

Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:11 Bağcılar'da çatlaklar oluşan bina tahliye edildi
18:11 Fatih'te zarar gören tarihi binalar kontrollü bir şekilde yıkıldı
18:11 (havadan görüntüler 2) deprem nedeniyle istanbullular parklara akın etti avcılar
18:10 Avcılar'da cami minaresinin yıkılma anı kameralara yansıdı
18:10 Antalya'da derste rahatsızlanarak hayatını kaybeden öğretmen defnedildi
18:10 Adana'daki FETÖ/PDY davası
18:10 "Bununla ilgili kim ne söylüyorsa, altı boştur"