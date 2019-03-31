Ankara'nın Evren İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Ankara
'nın Evren
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Hüsamettin Ünsal
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Hüsamettin Ünsal bin 472, İYİ Parti
adayı Hakan Öcal
683, Saadet Partisi
adayı Yusuf Yiğiter
6 oy aldı.
-Ünsal'ın öz geçmişi-
1973 Evren doğumludur.Tahsilini ilk, orta ve lise eğitimini tamamladı. İş hayatını müteahhit olarak sürdürmektedir. 2004-2009 yıllarında AK Parti Belediye Meclis üyeliği yaptı. İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu.
2014 yılında AK Parti Evren İlçe Başkanlığı 5. Olağan Kongresinde İlçe Başkanlığına seçilmiştir. Evli ve 4 cocuk babası.
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Kaynak: AA