31 Mart 2019, 22:14
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Ankara'nın Evren İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Ankara

Ankara'nın Evren ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hüsamettin Ünsal kazandı.

Ankara'nın Evren ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hüsamettin Ünsal kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hüsamettin Ünsal bin 472, İYİ Parti adayı Hakan Öcal 683, Saadet Partisi adayı Yusuf Yiğiter 6 oy aldı.

-Ünsal'ın öz geçmişi-

1973 Evren doğumludur.Tahsilini ilk, orta ve lise eğitimini tamamladı. İş hayatını müteahhit olarak sürdürmektedir. 2004-2009 yıllarında AK Parti Belediye Meclis üyeliği yaptı. İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu.

2014 yılında AK Parti Evren İlçe Başkanlığı 5. Olağan Kongresinde İlçe Başkanlığına seçilmiştir. Evli ve 4 cocuk babası. Hüsamettin Ünsal, Ankara, AK Parti, Evren, Güncel
Kaynak: AA