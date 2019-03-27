"Ankara'nın Gücünü Kullanmak Zorundayız"

Bursa'nın tarihini de talihini de değiştirmek için gece gündüz çaba sarf ettiklerini, gelecek için güzel hayaller kurduklarını belirten Başkan Aktaş, "Ulaşımdan imara, kentsel dönüşümden yeşil alana, diğer tüm konulara varana kadar doğru hamleler peşindeyiz. Bunun için de Ankara'nın gücünü sonuna kadar kullanma düşüncesindeyiz" dedi.

Çekirge'deki Konak 18 isimli mekanda gerçekleşen buluşmaya, AK Parti Yıldırım Belediye Başkanı Adayı Oktay Yılmaz ile İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (İMSİAD) Başkanı Mustafa Andıç da katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, ilçe belediyesinin Büyükşehir ile Büyükşehir Belediyesi'nin de Ankara ile uyumsuzluğu durumunda yatırım ve hizmet süreçlerinin sekteye uğrayabileceğini dile getirdi. Bursa'da 17 ilçeyi kapsayan, bölgesel farklılıklar gösteren ve tüm artı değerlerin halkın istifadesine sunulmasını esas alan birbirinden işlevsel projeler hazırladıklarını, şehri 'ulaşımdan turizme kentsel dönüşümden yeşil alanlara kadar' dünyanın sayılı kentleri arasına katma anlamında ciddi hazırlıklar yaptıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, "Bunlar sadece belediye bütçesiyle olabilecek işler değil. Bunun için Ankara'nın gücünü sonuna kadar kullanmalıyız. Özel sektörü sürece dahil etmeliyiz. Şehrin ekonomik aktivitesini artırmak, tüm dinamiklerini değerlendirmek durumundayız. Yapacak çok işimiz, halkın bizden beklentileri var" diye konuştu.

Başkan Alinur Aktaş, konuşmasında, 1950 ile 60'lı yıllarda Balkan ve Kafkas, 70 ile 80'li yıllarda da Anadolu'nun neredeyse tamamından gerçekleşen göçlerin Bursa'ya zenginlik kattığını ifade etti. Başkan Aktaş, konuya ilişkin "Bursa bu hale geldiyse, Türkiye'nin en gelişmiş kentlerinden biriyse bu göçlerin çok etkili olduğuna yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler