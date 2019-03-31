Ankara'nın Güdül İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Ankara
'nın Güdül
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Muzaffer Yalçın
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Muzaffer Yalçın 3 bin 604, İYİ Parti
adayı Nurullah Ünsal
bin 105, CHP
adayı Sevilay Akyüz
766 oy aldı.
-Yalçın'ın öz geçmişi-
1956 yılında Güdül'de doğdu. İlk Orta ve Lise tahsilini Ankara'da tamamladı.1980-1994 yıllarında Çağa
Belediyesi hesap işleri müdürlüğü görevini yaptı.
1994-2004 yıllarında iki dönem Çağa Belediye Başkanlığı yaptı. 2004-2009 yıllarında AK Parti Güdül İlçe Yönetimi'nde ilçe sekreteri olarak ve diğer teşkilat görevlerinde bulundu. 2009-2014 yıllarında AK Parti'den Çağa Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.
30 Mart 2014 seçimlerinde Güdül Belediye Meclis üyesi seçilmiştir. Evli ve üç çocuk babası.
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Kaynak: AA