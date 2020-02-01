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Ankara'nın izci gruplarının gözdesi Karagöl

Beypazarı Karagöl mesire alanı, izci gruplarının mekanı oldu.

01.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:30Ankara'nın izci gruplarının gözdesi Karagöl
mesire alanı, izci gruplarının mekanı oldu.
Karagöl mesire alanı 1500-1550 rakımı, gezi parkuru ile kış günlerinde çadır kampçılarının olduğu kadar 'daki izci gruplarının da tercih ettiği yerlerin başında geliyor.
İzcilerin lideri Mustafa Acar, Karagöl'ü 1999 yılında keşfettiğini ve o günden beri burada kampa geldiklerini söyledi.
Bu hafta 45 izciyle geldiklerini belirten Acar, "Karagöl, muhteşem bir yer. Gezmek, yürümek, bisiklete binmek, kamp kurmak, izciler için de muhteşem bir yer. Zaman zaman izci grubuyla göl kenarında tur atıyoruz. Karagöl'e geleli 3 gün oldu. İzci grubumuz buraya gelmekten oldukça memnun kaldı." dedi.

Beypazarı, Karagöl, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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