Ankara'nın Kalecik İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Ankara
'nın Kalecik
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Duhan Kalkan
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Duhan Kalkan 4 bin 409, CHP
adayı Hamza Alper Gümüş
2 bin 244, BBP
adayı Filiz Ulusoy
525 oy aldı.
Kalkan'ın öz geçmişi-
2008 yılında devlet memuru olan Duhan Kalkan, Başbakanlık
, Milli Savunma Bakanlığı
ve son olarak da 2015-2018 yıllarında Cumhurbaşkanlığında kariyer uzmanı olarak görev yapmıştır. 2018 yılında devlet memurluğundan ayrılarak Ankara Barosu bünyesinde serbest avukatlığa başladı.
Çift lisans mezunudur. 2007 yılında Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden, 2017 yılında Hukuk Fakültesi
'nden mezun olmuştur. 2015 yılında Gazi Üniversitesi
'nde Enerji üzerine doktora çalışmasını tamamlayarak, doktora derecesi almıştır.
Duhan Kalkan, AK Parti, Kalecik, Ankara, Güncel
Kaynak: AA