Ankara'nın Keçiören İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Turgut Altınok kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Altınok 263 bin 622, İYİ Parti adayı Güçlü Şenel 127 bin 750, Saadet Partisi adayı Davut Açıkgöz 6 bin 553 oy aldı.Altınok'un öz geçmişiTurgut Altınok 1957 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde doğdu. İlkokulu Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulunda, ortaokulu ve liseyi Keçiören Kalaba Lisesinde tamamladı. Yükseköğrenimini Azerbaycan'da hukuk üzerine yaptı. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine olan katkılarından dolayı Azerbaycan Vektör Uluslararası İlim Merkezi tarafından "fahri doktora" unvanı bulunuyor.Altınok, 3 dönem Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. Genç yaşlardan itibaren Ülkü Ocaklarında görevler almaya başladı ve 25 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi Keçiören İlçe Başkanlığına getirildi. Ardından Ankara İl Başkanlığı ile Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği'ne seçildi. 12 Eylül Darbesi sonrasında MHP'de Genel Sekreterlik yaptı, 30 Mart 1994 Yerel Seçimlerinde MHP'den Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Ardından partisinden istifa ederek 18 Nisan 1999'daki Yerel Seçimlerinde Fazilet Partisinden Keçiören Belediye Başkanı seçildi.28 Şubat sürecinde Fazilet Partisinin kapanmasıyla AK Parti'nin kurucuları arasına girdi. 28 Mart 2004 Yerel Seçimleriyle de AK Parti'den Keçiören Belediye Başkanı seçildi.Turgut Altınok, evli ve 4 çocuk babasıdır.