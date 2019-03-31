Ankara'nın Kızılcahamam İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Süleyman Acar kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Süleyman Acar 12 bin 274, İYİ Parti adayı Coşkun Ünal 7 bin 613, BBP adayı Adem İlhan 242 oy aldı.-Acar'ın özgeçmişi-30 Mart 1970 tarihinde Kızılcahamam'da doğdu. İlk ve orta okul öğrenimini Kızılcahamam'da tamamladı. Lise öğrenimine Çamlıdere İmam Hatip Lisesi'nde başladı ve Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi'nde devam etti, 1998 yılında mezun oldu. Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü mezunudur. 1994-1999 yılları arasında Kızılcahamam Belediyesi'ne bağlı Kızılcahamam Jeotermal A.Ş. 'de muhasebe müdürü olarak çalıştı. 1999 yılında kendi Mali Müşavirlik Bürosunu açtı. 2013 yılında Kamu Gözetim Kurumu'ndan Bağımsız Denetçilik unvanı aldı. Halen Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olarak çalışma hayatına devam etmektedir.