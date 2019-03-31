Ankara'nın Mamak İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Murat...

Ankara
'nın Mamak
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Murat Köse
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Murat Köse 182 bin 702, CHP
adayı Adnan Demirci
169 bin 132, Saadet Partisi
adayı Seyitmehmet Karagülle 3 bin 750 oy aldı.
-Köse'nin özgeçmişi-
Mamak'da doğdu (1968). İlk, orta ve lise öğrenimini, halen de yaşadığı Abidinpaşa'da tamamladı. Aslen Ankara Şereflikoçhisarlıdır.
Lisansını Hacettepe Üniversitesi
Fizik Mühendisliği Bölümünde, Yüksek Lisansını Selçuk Üniversitesi Siyaset
Bilimi alanında "Başkanlık Sistemi" çalışmasıyla tamamladı. Doktora öğrenimini Ankara, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde "Kent Sosyolojisi ve Kentsel Dönüşüm
" alanında sürdürüyor.
AK Parti, Mamak İlçe Teşkilatında başladığı teşkilat çalışmalarına AK Parti, Çankaya
İlçe Başkan Yardımcısı olarak devam etmiş, 2003-2009 yılları arasında AK Parti, Ankara İl Teşkilatı'nda 1. ve 2. Olağan Kongreleriyle yönetim kurulu üyesi, 2014 yılında AK Parti, Ankara İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.
2009-2014 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi
ve Altındağ Belediyesi
1. Sıra Meclis Üyeliği, Encümen Üyeliği ve Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.
2015 Genel Seçimlerinde AK Parti'den Ankara 1. Bölge Milletvekili
Adayı olmuştur.
Murat Köse, 2014-2015 yıllarında, Amerika Birleşik Devletleri
Chicago, Illinois
Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden "Şehir, Belediyecilik ve Kentsel Dönüşüm" alanında proje bazlı araştırmalar yapmak üzere kabul alarak çalışmalar yürütmüştür.
Bugüne kadar yirmiden fazla ülkede, onlarca şehri ziyaret etmiş, belediyelerin şehir hayatına katkısını, özel projeleri ve belediyelerin yürüttüğü çalışmaları yerinde görüp inceleme imkanına sahip olmuştur.
Eğitim alanında 1993 yılında başladığı iş hayatında, yönetim kurulu başkanı ve kurucu olarak iki farklı kolejde devam etmektedir.
İngilizce bilen Murat Köse, evli ve iki çocuk babasıdır.
Murat Köse, AK Parti, Mamak, Ankara, Güncel
Kaynak: AA