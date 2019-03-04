Ankara'nın Marka Başkentler Arasında Öncü Olmasını İstiyoruz"

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CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Bize Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Ankara'nın, Prag, Londra ve Paris ile yarışır şekilde, en marka başkentler arasında öncü kent olmasını istiyoruz." dedi.Mansur Yavaş, Bilkent Üniversitesi Milliyetçi Düşünce Topluluğunca, üniversite kampüsündeki Büyük Salon'da düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.Yavaş, seçimleri kazandığı takdirde bir dönem belediye başkanlığı yapacağını, bunun siyasetin şeffaflığı açısından daha sağlıklı olacağına inandığını söyledi.Ankara'da katılımcı belediyeciliği önemsediklerini kaydeden Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesine verilecek bütçeyi ilçe belediyeleriyle kullanacaklarını, Ankara'yı tek elden yönetmeyeceğini dile getirdi.Başkentte yapmayı planladıkları Termal Seralar, Ulus, Anadolu Kültür ve Bilişim Kenti Projelerine ilişkin bilgi veren Yavaş, esnaftan kendisine çeşitli talepler geldiğini, bunların hepsini yerine getireceklerini belirtti.Yavaş, "Bize Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Ankara'nın, Prag, Londra ve Paris ile yarışır şekilde, en marka başkentler arasında öncü kent olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Mansur Yavaş, özellikle Hacettepe Üniversitesi ve ODTÜ'de öğrencilerin uzun süre otobüs beklediğini, bu üniversitelerde ring sayısını artırmayı planladıklarını aktardı.Bir öğrencinin "Ankara'da Melih Gökçek'in etkisinin devam ettiği düşünülüyor, bu durum için siz neler yapmayı planlıyorsunuz?" sorusu üzerine Yavaş, "Melih Gökçek artık bir seçmen, ben de onun oyuna talibim." dedi.Mansur Yavaş, Avrupa'da, tarihi mekanların korunmasına önem verildiğini, bu yüzden Ankara'nın en eski semtlerinden Ulus'u koruyacaklarını ve Anafartalar Çarşısı'nı yıkmayacaklarını belirtti.Programa, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz da katıldı.