Menü
Haberler››Güncel››Ankara'nın meydanlarında 'koronavirüs' etkisi - Güncel

Ankara'nın meydanlarında 'koronavirüs' etkisi

ANKARA'da, koronavirüs vakalarının tespit edilmesi ardından, kentin önemli meydanları olan Kızılay ve Ulus'ta yoğunluğun yarı yarıya düştüğü görüldü.

18.03.2020 18:55 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:55
Ankara'nın meydanlarında 'koronavirüs' etkisi

ANKARA'da, koronavirüs vakalarının tespit edilmesi ardından, kentin önemli meydanları olan Kızılay ve Ulus'ta yoğunluğun yarı yarıya düştüğü görüldü.

Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüs vakaları sonrası, uzmanlar virüsün yayılmaması için kalabalık ortamlardan kaçınılması uyarısında bulundu. Bu uyarılar sonrası vatandaşlar Başkent'te özellikle toplu taşıma araçları başta olmak üzere, kalabalık ortamlardan uzak kalmaya başladı. Başkentin en kalabalık meydanlarından olan Kızılay ve Ulus'ta, insan sayısında azalma olduğu görüldü. Her iki meydanda, geçmiş aylara göre insan sayısı gözle görülür oranda düştü. Ayrıca, kentin en işlek caddelerinde trafikteki araç sayısının azaldığı görüldü. Kızılay'da yaklaşık 20 yıldır esnaflık yapan Erdal Gümüş, son günlerde sokaklarda, meydanlarda kalabalıkların büyük oranda azaldığını söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK 

Hayati İKİZOĞLU-Fatih Poyraz/ANKARA,- 


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Kızılay, Ulus, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu Güncel
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı Güncel
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan’da alabora oldu Güncel
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Loading