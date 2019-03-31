Ankara'nın Nallıhan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Ankara
'nın Nallıhan
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı İsmail Öntaş
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, İsmail Öntaş 9 bin 875, İYİ Parti
adayı Abdülfettah Güngör
8 bin 77 oy aldı.
Öntaş'ın öz geçmişi -
1963 yılında Ankara'nın Nallıhan ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Nallıhan'da, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Orta Doğu
Teknik Üniversitesinde yüksek lisans yaptı.
2004-2009 ve 2009-2014 tarihlerinde AK Parti'den İl Genel Meclisinde üye olarak görev yaptı.
Bu görevi süresince il daimi encümenliği, bütçe komisyonu başkanlığı gibi görevleri yürüttü.
Evli ve 2 çocuk babası.
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Kaynak: AA