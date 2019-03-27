Ankara'nın Seçmen Sayısı Arttı

Başkentte seçmen sayısı bir önceki Mahalli İdareler Genel Seçimlerine göre 314 bin 378 artarak 3 milyon 922 bin 163 oldu.
2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmenler 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.
Vatandaşlar, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ile muhtarları seçmek için oy kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) verilerine göre, Başkentte seçmen sayısı bir önceki seçime oranla 314 bin 378 artarak 3 milyon 922 bin 163'e yükseldi. Ankara
'da kurulacak sandık sayısı ise azaldı. Başkentte 2014'teki yerel seçimlerde 12 bin 234 sandık kurulurken, bu seçimlerde 12 bin 158 sandıkta oy kullanılacak. Çankaya
'da 680 bin kişi oy kullanacak
25 ilçeye sahip Ankara'da, Çankaya 680 bin 264 rakamı ile en fazla seçmenin yer aldığı ilçe olarak kayıtlara geçti.
Çankaya'dan sonra ikinci sırada 646 bin 23 seçmenle Keçiören
ikinci, 480 bin 320 seçmenle Yenimahalle
üçüncü, 448 bin 84 seçmen ile Mamak
dördüncü, 405 bin 522 seçmen ile Etimesgut
beşinci sırada yer aldı. Evren
, 3 bin 124 rakamı ile en az seçmenin bulunduğu ilçe oldu. Evren'i, 8 bin 945 seçmen ile Güdül
, 10 bin 679 seçmen ile Kalecik
takip etti.
Sandık sayısında da Çankaya ilk sırada
Ankara'da kurulacak sandık sayısında da Çankaya ilk sırada yer aldı.
Buna göre, Çankaya 2 bin 29 sandık sayısı ile ilk sırada yer alırken, bin 903 sandıkla Keçiören ikinci, bin 416 sandıkla Yenimahalle üçüncü, bin 323 sandıkla Mamak dördüncü ve bin 186 sandıkla Etimesgut beşinci sırada bulunuyor.
İlçelerdeki sandık ve seçmen sayıları ise şu şekilde: Akyurt
: 85 - 23 bin 891 Altındağ
: 751 - 253 bin 248 Ayaş
: 54 - 13 bin 756 Bala
: 111 - 29 bin 218 Beypazarı
: 161 - 36 bin 558 Çamlıdere
: 59 - 12 bin 521
Çankaya: 2 bin 29 - 680 bin 264 Çubuk
: 242 - 63 bin 536 Elmadağ
: 116 - 32 bin 614
Etimesgut: Bin 186 - 405 bin 522
Evren: 16 - 3 bin 124
Gölbaşı: 286 - 89 bin 967
Güdül: 41 - 8 bin 945 Haymana
: 143 - 32 bin 521 Kahramankazan
: 135 - 36 bin 841
Kalecik: 68 - 10 bin 679
Keçiören: Bin 903 - 646 bin 23 Kızılcahamam
: 147 - 27 bin 159
Mamak: Bin 323 - 448 bin 84 Nallıhan
: 124 - 22 bin 455 Polatlı
: 302 - 87 bin 70 Pursaklar
: 290 - 97 bin 446 Sincan
: Bin 58 - 354 bin 893 Şereflikoçhisar
: 112 - 25 bin 508
Yenimahalle: Bin 416 - 480 bin 320
Çankaya, Ankara, Güncel
Kaynak: AA