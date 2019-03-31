Ankara'nın Sincan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Ankara
'nın Sincan
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Murat Ercan
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Murat Ercan 149 bin 243, İYİ Parti
adayı Mehmet Arslan
58 bin 776, Diğer adayı 3 bin 843 oy aldı.
-Ercan'ın özgeçmişi-
Murat Ercan, 1974 yılında Kırşehir
'in Mucur
ilçesinde doğdu. Gazi Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
'nden mezun oldu. Kamu Yönetimi ve Siyaset
Bilimi alanında Yüksek Lisans programını tamamladı.
Murat Ercan, AK Parti Ankara İl Başkanlığı komisyonlarında görev aldı. Mahalle Komisyon Başkanlığı, İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve İlçe Başkan Yardımcılığında ve AK Parti'nin çeşitli kademelerinde görev yaptı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde ise AK Parti Sincan Belediye Meclis Üyesi seçildi. Ercan, evli ve 3 çocuk babası.
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Kaynak: AA