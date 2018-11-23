Ankara'nın Yeni Valisi, İşadamlarının Problemlerini Dinledi

23 Kasım 2018 Cuma 12:01



23 Kasım 2018 Cuma 12:01

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da göreve başladığında kendisini ilk ziyaret edenler arasında yer alan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve yönetimine iade-i ziyarette bulundu. Vali Şahin, Baran başkanlığındaki ATO heyetiyle gerçekleştirdiği toplantıda komite temsilcilerinden sektörel problemleri ve çözüm önerilerini dinledi.ATO Başkanı Gürsel Baran, Vali Şahin'in iade-i ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği konuşmasında, bir yandan ATO üyelerinin sektörel sorunlarının çözümü diğer yandan da Ankara'nın gelişimi için sürdürdükleri çalışmaları anlattı.Sektör ve Ankara için istişare toplantılarıBaran, son dönemde gerçekleştirdikleri 28. Dönem Meclis Üyeleri Ekonomik İstişare Toplantısı ile sektörel konuları, ATO Yüksek İstişare Kurulu toplantısı ve Ankara Odalar ve Borsalar Müşterek Toplantısı ile de Ankara'nın konularını istişare etiklerini ifade etti. Baran, "Ülkemizin 2023 hedefi, 2053 ve 2071 vizyonu doğrultusunda, üyelerimize, ilimize ve ülkemize katkı sağlamak için çalışıyoruz" dedi.Yeni hal yasasıATO Meclis Üyelerinin, Yeni Hal Yasası konusundaki görüş ve önerilerini Vali Şahin'e aktardıkları toplantıda ATO Başkanı Baran, yeni düzenlemede sergilenen üreticiyi desteklemeye yönelik yaklaşımdan duydukları memnuniyeti ifade etti. Vali Şahin'e havaalanına yolcu transferi yapan taşımacılık şirketleri ile kafe ve restoran sektörünün sorunları da iletildi.ATO'nun yurtdışı direkt uçuşlar ve fuar alanı konularındaki çalışmaları hakkında Vali Şahin'e bilgi veren Baran, fuar alanı bittiğinde Ankara'ya büyük katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.Vali Şahin'le gerçekleştirilen toplantıda ATO Başkanı Baran'a ATO Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ülke Karakuş, Yönetim Kurulu Üyeleri Edip Balcı, Fatih Çetinkaya, Halil İlik, Nuh Acar, Nihat Uysallı, ATO Meclis Üyeleri Ceyhan Gündüz, Serkan Öz ve Muhammet Sarıtaş eşlik etti. - ANKARA