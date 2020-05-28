ANKARA Oğlu değil, kızı belediye otobüs şoförü oldu

Oğlu değil, kızı belediye otobüs şoförü olduANKARA'da Sevgi Sarıkaya Ortakçı (38), Elektrik Gaz Otobüs (EGO) Genel Müdürlüğü'nde 25 yıl şoför olarak çalıştıktan sonra emekli olan babası Dursun Sarıkaya'nın, mesleğini seçerek otobüs şoförü oldu.

28.05.2020 12:10 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:20
Oğlu değil, kızı belediye otobüs şoförü oldu
ANKARA'da Sevgi Sarıkaya Ortakçı (38), Elektrik Gaz Otobüs (EGO) Genel Müdürlüğü'nde 25 yıl şoför olarak çalıştıktan sonra emekli olan babası Dursun Sarıkaya'nın, mesleğini seçerek otobüs şoförü oldu. Şehir trafiğine çıkmak için gün sayan Ortakçı, "Babama EGO'da çalışırken, 'oğlun da girsin EGO'ya' dediler. Babam, 'ben hayatta oğlumu EGO'ya sokmam, çok stresli girmesin' demiş. Zaman geçti oğlu girmedi, kızı girdi" dedi.
Ankara'da yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Sevgi Sarıkaya Ortakçı, babası Dursun Sarıkaya'nın EGO'da çalıştığı dönemden etkilenerek, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü'nün 2 ay önce toplu taşıma araçlarında görevlendirmek üzere şoför alımına başvurdu. Yaklaşık 5 yıldır EGO'da şoför olma hayalı kuran Ortakçı, ilk olarak sözlü sınavda başarı sağladı. Daha sonra manevra ve sürüş teknikleri konusunda da uygulamalı sınava katılan Ortakçı, burada da başarı sağlayarak sınavı kazandı. 10 kadın ile birlikte ileri sürüş teknikleriyle eğitimlerini sürdüren Ortakçı, şehir trafiğine çıkmak için gün sayıyor.
'KADIN İSTESİN HER ŞEYİ YAPAR'
Ortakçı, babası Dursun Sarıkaya'nın 25 yıl EGO'da şoför olarak görev yaptıktan sonra emekli olduğunu, halen bir otobüs firmasında çalıştığını söyledi. Babasının mesleğinden çocukken çok heveslendiğini belirten Ortakçı, "5 senedir EGO'ya girmeyi çok istiyordum. Belediyenin böyle bir alım yapacağını duyduğumda hemen başvurdum. Sınavlara girdim ve kazandım. Hatta sınavın açıldığı duyurulduktan sonra ilk müracaat edenlerden birisi benim. 400 tane erkek arkadaşla beraber sınava girmiştim. Sınavlardan sonra psikoteknik, ileri sürüş eğitimleri, simülatör eğitimleri aldık. Kadın arkadaşlarımla birlikte başlamak çok değişik bir duygu. Burada birçok erkeğin içinde, 'ben de varım' demek çok güzel bir şey. Bir kadın istesin her şeyi yapar, yeter ki sevsin, istesin ve fırsat verilsin. Bize bu fırsatı verenlere teşekkür ediyorum" dedi.
'BABAMIN DÖNEM ARKADAŞLARI DA ÇOK YARDIMCI OLDULAR'
Ortakçı, kendisinden bir yaş küçük erkek kardeşi Erdoğan Sarıkaya'nın da şehirlerarasında otobüs kullandığını belirterek, şunları kaydetti: "Babama EGO'da çalışırken, 'oğlun da girsin EGO'ya' dediler. Babam, 'ben hayatta oğlumu EGO'ya sokmam, çok stresli girmesin' demiş. Zaman geçti oğlu girmedi, kızı girdi. İlk EGO sınavını kazandığımı duyunca 'olmaz kızım' dedi. 'Çok seviyorum, gireyim yapayım' dedim. Şimdi sağ olsun destekliyor. Her gün arıyor soruyor; 'bugün ne yaptın, nereye çıktın, ne öğrendin' diye. Babamın dönem arkadaşları da çok yardımcı oldular. EGO otobüslerini çok severdim, her gördüğümde elimle kalp işareti yapardım. Allah nasip etsin çalışmaya başlayacağım ve inanın çok mutluyum. Bizi direksiyon başında gören vatandaşlar çok mutlu oluyor, özellikle kadınlar ve çocuklar el sallayıp, desteklerini belirtiyorlar." ANKARA Oğlu değil, kızı belediye otobüs şoförü oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Sarıkaya, Ankara, Güncel, Haber

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