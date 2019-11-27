Ankara otizmli çocuklara 'kaynaştırma eğitim' modeli

Otizmli çocuklara 'kaynaştırma eğitim' modeli

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarını Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Kılıç, özel gereksinimli çocuklar için yeni bir model geliştirileceğini söyledi. Kılıç, 'Kaynaştırma Eğitim' ile ilgili bir model sunuyoruz. Bu kaynaştırma eğitim okullarına fizyoterapisti, ergoterapisti, konuşma terapisti, danışman ve uzmanların gelmesini sağlayacağız. Kaynaştırma eğitiminin önündeki tüm engelleri kaldıracak bir sistem getiriyoruz dedi.

Down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının yaygınlığının tespiti ile ilgili bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümü için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, çalışmalarını tamamladı. Komisyon Başkanı Kemal Kılıç, raporda yer alacak tespitler ve önerilerini DHA'ya anlattı. Kılıç, komisyonunu 14 Mayıs'ta, 5 siyasi partinin ortak iradesi ile kurulduğuna vurgu yaparak, Geniş bir alanda çalışma yaptık. Ancak, otizm diye bir tehlike var. 59 doğumdan bir tanesi otizimli doğabiliyor. Türkiye'de böyle bir gerçek var, dünyada böyle bir gerçek var. O halde bizim, bunun farkında olmamız gerekiyor. Ama ne yazık ki toplum bunun farkında değil. Bizim belki de yaptığımız en önemli çalışma farkındalık yaratmak. Bunu başardık diye konuştu.

'YÖK, ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPACAK'

Kılıç, komisyonun çalışmalarını ilgili bakanlara, kurum ve kuruluşlara aktardıklarını ifade ederek,, bu hastalıklarda özellikle otizmde en önemli çözümün, 'erken tanı' ve 'mutlak eğitim' olduğunu kaydetti. Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı, 'gölge öğretmen' çalışması başlattı. Sağlık Bakanlığı, 'otizm dairesi' kuruyor. Sürpriz gelişmeler var. İlgili bakanlarımız da bunları kamuoyuna açıklayacak. Özellikle otizmli hastaların yüksek öğrenimi konusunda bir tespitte bulunduk. Ne yazık ki, yüksek öğrenimin yetersiz olduğunu tespit ettik. Bu çerçevede Yüksek Öğretimkurulu'na (YÖK) gittik, önerilerimizi sıraladık. Bu çocukların üniversite eğitimi söz konusu. YÖK bu konuda güzel bir çalışma başlatacak. Farkındalığı artırmak için illeri ziyaret ettik. İl ziyaretlerimizde bu hastalıklarla ilgili toplumda farkındalık yarattık. Nitelikli bir eğitim şart. Özel eğitimli öğretmen açığını tespit etti. Milli Eğitim Bakanlığı'na bu tespitimizi sunduk. Koordinasyon sorunu var bu hastalıklarla ilgili. Cumhurbaşkanlığı'nda bir koordinasyon kurulmasını öneri olarak sunacağız dedi.

'KAYNAŞTIRMA EĞİTİM' MODELİ

Kılıç, özel gereksinimli çocuklar için yeni bir model geliştirileceğini belirterek, 'Kaynaştırma Eğitim' ile ilgili bir model sunuyoruz. Diğer aileler, çocuklarının özel gereksinimli çocuklarla birlikteliğine karşı çıkıyorlar. Bu, kaynaştırma eğitim okullarına fizyoterapisti, ergoterapisti, konuşma terapisti, danışman ve uzmanların gelmesini sağlayacağız. Bu çocuklarımıza kolaylaştırıcı kişi eklenecek. Bireysel danışman olacak. Kaynaştırma eğitimin önündeki tüm engelleri kaldıracak bir sistem getiriyoruz ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE AİLELER ÇOCUKLARINI SAKLAMIYOR'

Kılıç, komisyon çalışmaları sırasında, uzmanların otizmli çocukların aileleri ile ilgili önemli bir konuyu tespit ettiklerini anlattıklarını belirterek, Farklı ülkelerde ailelerin özellikle otizmli çocuklarını sakladıklarını tespit ettik. Ama Türkiye'de bu oranın azaldığını fark ettik. Türkiye'de aileler artık otizmli çocuklarını saklamıyor. Bu sevindirici bir gelişme. Aileler artık bu çocuklarını saklamıyor. Kocaeli'nde bir örnek var. Engelsiz veri bankası kurulmuş. Bu örneği de öneri olarak sunacağız. Türkiye'de verilerle ilgili bir dağınıklık var. Biz tespit ve önerilerimizi sunarak bu dağınıklığı giderecek bir çözüm bulunmasını sağlayacağız dedi.

Kaynak: DHA